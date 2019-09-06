Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98987
ALTIN
276.754
DOLAR
5.7143
STERLİN
7.0199
EURO
6.3121

Neler yapabileceğimizi test edeceğimiz bir maç”

Yeni Çorumpor Teknik Direktörü Bahri Kaya, yarın İnegölspor’la deplasmanda oynayacakları maçın zorluk derecesine dikkat çekerken, “Hep birlikte ne yapabileceğimizi gösterebileceğimiz bir maça çıkacağız” dedi.

Neler yapabileceğimizi test edeceğimiz bir maç”

Yeni Çorumpor Teknik Direktörü Bahri Kaya, yarın İnegölspor’la deplasmanda oynayacakları maçın zorluk derecesine dikkat çekerken, “Hep birlikte ne yapabileceğimizi gösterebileceğimiz bir maça çıkacağız” dedi.

06 Eylül 2019 Cuma 21:16
Neler yapabileceğimizi test edeceğimiz bir maç”

Yeni Çorumpor Teknik Direktörü Bahri Kaya, yarın İnegölspor’la deplasmanda oynayacakları maçın zorluk derecesine dikkat çekerken, “Hep birlikte ne yapabileceğimizi gösterebileceğimiz bir maça çıkacağız” dedi.

İnegölspor’un ligin deneyimli takımlarından biri olduğuna dikkat çeken Bahri Kaya, İnegöl’ün ise deplasman havasını hissedecekleri bir yer olduğuna dikkat çekerken, “İnegölspor yıllardır 2.Lig’de mücadele eden bir takım. Geçtiğimiz sezonki kadrolarından fazla değişikliğe de gitmediler. Karşımızda oturmuş ve tecrübeli bir takım olacak.

Biz çok koşan, çok mücadele eden bir takımız. Bu mücadelemizi avantaja çevirerek İnegölspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.

İnegölspor taraftar boyutu ile ciddi bir deplasman. Biz de ilk deplasman maçımıza çıkacağız.  Neler yapabileceğimizi test etmek açısından iyi bir maç olmasını bekliyorum.

1922 Konyaspor karşısında el edilen galibiyetten ötürü futbolcularımın moralleri yüksek. Bu havayı iyi kullanıp İnegöl gibi zor deplasmandan puan veya puanlarla döneceğimize inancımız tam” şeklinde konuştu. (Rıfat KARA)

İlgili Haberler
Deplasmanda ilk sınav
Deplasmanda ilk sınav
Hakem ve gözlemcilere yeni sezonun ilk semineri
Hakem ve gözlemcilere yeni sezonun ilk semineri
Bakırcan ve Yarımca şampiyonluğa uzandı
Bakırcan ve Yarımca şampiyonluğa uzandı
İnegöl taktiği tamam
İnegöl taktiği tamam
Maç takvimi belli oldu
Maç takvimi belli oldu
Efsaneye veda
Efsaneye veda

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim