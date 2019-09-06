Neler yapabileceğimizi test edeceğimiz bir maç”

Yeni Çorumpor Teknik Direktörü Bahri Kaya, yarın İnegölspor’la deplasmanda oynayacakları maçın zorluk derecesine dikkat çekerken, “Hep birlikte ne yapabileceğimizi gösterebileceğimiz bir maça çıkacağız” dedi.

İnegölspor’un ligin deneyimli takımlarından biri olduğuna dikkat çeken Bahri Kaya, İnegöl’ün ise deplasman havasını hissedecekleri bir yer olduğuna dikkat çekerken, “İnegölspor yıllardır 2.Lig’de mücadele eden bir takım. Geçtiğimiz sezonki kadrolarından fazla değişikliğe de gitmediler. Karşımızda oturmuş ve tecrübeli bir takım olacak.

Biz çok koşan, çok mücadele eden bir takımız. Bu mücadelemizi avantaja çevirerek İnegölspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.

İnegölspor taraftar boyutu ile ciddi bir deplasman. Biz de ilk deplasman maçımıza çıkacağız. Neler yapabileceğimizi test etmek açısından iyi bir maç olmasını bekliyorum.

1922 Konyaspor karşısında el edilen galibiyetten ötürü futbolcularımın moralleri yüksek. Bu havayı iyi kullanıp İnegöl gibi zor deplasmandan puan veya puanlarla döneceğimize inancımız tam” şeklinde konuştu. (Rıfat KARA)