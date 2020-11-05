‘Neler yapabileceğimizi görebileceğimiz bir maç’

Çorum Futbol Kulübü’nün yeni Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Eyüpspor ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur maçını değerlendirdi. Çorum FK’nın başında ilk maçına çıkacak olan deneyimli teknik adam, “Önemli eksikliklerimizin olduğu dönemde oynayacağımız kritik bir karşılaşma. Kendi adıma kafamda ki düşünceleri ufak ufak futbolcu arkadaşlara aktarıp, onlardan isteyeceğim şeyler olacak bu maçta. Bu açıdan bizim için Eyüpspor maçı önem arz ediyor. Neler yapabileceğimizi, ileride ne kadar düşündüklerimizi sahaya yansıtabileceğimizi göreceğimiz bir maç olacak. Futbolda kazanmak güzel bir duygu. Tekrardan bu duyguyu yakalamak adına Eyüpspor’u mağlup etmek istiyoruz. Umuyorum ki herhangi bir sakatlık olmadan yolumuza devam ederiz. Çünkü yeterince sakat oyuncumuz var” ifadelerini kullandı.