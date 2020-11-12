Negatifler sahada, pozitifler izolasyon alanlarında çalışacak

Çorum Futbol Kulübü, yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle izlenilmesi gereken yol haritası ve antrenmanlar hakkında açıklama yaptı. Sportif Direktör İsmail Atalay Baydır imzalı yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere 8 Kasım 2020 tarihinde yaptırmış olduğumuz covid-19 testi sonrası 14 oyuncumuz ve teknik heyetimizden 3 antrenörümüzün test sonucu pozitif çıkmıştı. Testi pozitif çıkan oyuncularımız ve teknik heyetimizin izolasyonu ve tedavileri devam etmektedir. Testi negatif çıkan oyuncularımız geçtiğimiz gün sosyal mesafe kuralına uyarak teknik heyetimiz nezaretinde çalışmalarına başlamıştır. Testi pozitif çıkan oyuncularımız ise kendi izolasyon alanlarında bireysel çalışmalarını sürdürmektedir.

Kulüp tesislerimizde gerekli bütün sağlık önlemleri alınmış olup, giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan covid-19 test sonuçlarına göre yeni bir yol haritası belirlenecektir” denildi.

(Spor Servisi)