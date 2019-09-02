“Negatif hava pozitife döndü”

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, 45-50 günlük kaos ortamının ardından 1922 Konyaspor’u hem de 10 kişi ile yenerek sezona çok iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade ederken, “Hakeme rağmen futbolcularımın ortaya koyduğu mücadele ve aldıkları sonuç takdire şayan. Camiadaki negatif hava pozitife dönmüş durumda. İlerleyen haftalarda daha da iyi olacağız” dedi.

Yeni Çorumspor’un 1922 Konyaspor’u 1-0 yendiği maçı değerlendiren Teknik Direktör Bahri Kaya, hakeme rağmen sahada aslanlar gibi mücadele eden oyuncularını yürekten kutladığını ifade etti.

Kritik karşılaşmayı hem oyun içi, hem de oyun dışı değerlendirmek istediğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, tüm olumsuzluklara rağmen sezona 3 puanla başladıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.

HAKEME RAĞMEN

İlk olarak oyun içini değerlendiren Bahri Kaya, “Her iki takım da ilk yarıda denk bir mücadele ortaya koydu. İki takımın da ilk yarıda pozisyonları vardı. Biz bulduğumuz pozisyonu değerlendirerek soyunma odasına 1-0 önde girmeyi başardık.

İkinci yarı ise tamamen hakemin hatalarına maruz kaldığımız bir 45 dakika oldu. Hakemin kararları maçın gidişatını etkiledi. Yeni sezon öncesi hakemler için verilen seminerler sonrası bu tip hakemler kendini ispatlamak için kuralların da dışına çıkarak maçın kaderini etkileyecek kararlar verebiliyor. Biz bu sezon boyunca sahada verdiğimiz mücadelenin dışında bu tip hakemlerle de mücadele edeceğiz.

MÜCADELEMİZ TAKDİRE ŞAYAN

İkinci yarıda hakemin kararlarının dışında oyuncularımızın verdiği mücadele takdire şayandı. Oyunu kilitleyip rakibin ataklarını önlemede başarılı müdahaleler yaptık. Arzu ettiğimiz futbolu sahaya yansıtamadık ama kazanmak adına önemli işler yaptığımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“NEGATİF HAVA POZİTİFE DÖNDÜ”

Oyun için açıklamalarının ardından yaklaşık 50 gündür devam eden kriz ortamı ile ilgili de konuşan Bahri Kaya, Başkan Fatih Özcan’ın dönüşü ile takımdaki negatif havanın pozitife döndüğünü dile getirdi.

Başkan Fatih Özcan’ın Yeni Çorumspor için büyük bir güç olduğunun altını çizen deneyimli teknik adam, “Bilindiği üzere yaklaşık 45-50 gündür Yeni Çorumspor saha dışı olaylarla mücadele ediyordu. Bu mücadele Fatih Başkan’ın dönüşü, ana sponsorumuz Ahmet Ahlatcı’nın destekleri, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Fatih Özcan’ın birlikte verdiği görüntüler ile sona erdi. Bu süre zarfında bizleri terk etmeyen futbolcularıma tek tek teşekkür ediyorum. Tüm bu olumsuzlukların ardından çıktığımız ilk maçta aslanlar gibi mücadele eden futbolcularımı alınlarından öpüyorum” dedi.

YAZ DÖNEMİNDE YATAN BİRÇOK OYUNCU VAR

Açıklamalarının sonunda Türkiye’de faal futbol hayatlarına devam eden birçok futbolcunun sezon biter bitmez tatil moduna girdiğini ve çalışmadığına da vurgu yapıp göndermede bulunan Kaya, “Maalesef Türkiye’de böyle bir sorun var. Bir futbolcu sezonun sona ermesi ile birlikte istirahate çekiliyor. Yeni takımı ile imza atana kadar hiçbir antrenman yapmıyor. Daha sonra yeni takımında hazır olmak için haftalar süren antrenman programı uyguluyor. Benim takımımda da 5-6 oyuncu var hazır olmayan. Bu düzen sadece Türkiye’de var. Dünya’da başka hiçbir ligde böyle bir futbolcu grubu yok” ifadelerine yer verdi. (Rıfat KARA)