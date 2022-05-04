Nedim Yasir Metin’den bir Türkiye şampiyonluğu daha
Geçtiğimiz ay Afyonkarahisar’da düzenlenen U13 Türkiye Güreş Şampiyonası’nda, serbest stil 88 kiloda Türkiye şampiyonluğunu kazanan Nedim Yasir Metin, bu kez Kırşehir’de yapılan Okullarası Türkiye Güreş Şampiyonası’nda, aynı kiloda altın madalya kazandı.
Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçilerinden Nedim Yasir Metin, 15 gün içerisinde ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu.
11-15 Nisan tarihlerinde, Afyonkarahisar’da düzenlenen U13 Türkiye Güreş Şampiyonasında, serbest stil 88 kiloda mücadele eden ve Türkiye şampiyonluğunu kazanan Nedim Yasir Metin, bu kez okul müsabakalarında altın madalyaya uzandı.
Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Kırşehir’de yapıldı. 27-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenen şampiyonada, Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu adına, 88 kiloda mücadele eden Nedim Yasir Metin, yine tüm rakiplerini devirerek Türkiye şampiyonluğuna ulaştı ve 15 gün içerisinde ikinci altın madalyasını kazandı.
(Hüseyin AŞKIN)
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|52
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|35
|52
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|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|33
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|3. Erzurumspor
|33
|57
|4. İstanbulspor
|33
|57
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|33
|55
|6. Eyüpspor
|33
|51
|7. Samsunspor
|33
|47
|8. Tuzlaspor
|33
|46
|9. Manisa Futbol Kulübü
|34
|46
|10. Adanaspor
|34
|44
|11. Keçiörengücü
|33
|44
|12. Denizlispor
|33
|42
|13. Gençlerbirliği
|33
|42
|14. Boluspor
|33
|41
|15. Altınordu
|33
|41
|16. Kocaelispor
|33
|40
|17. Bursaspor
|33
|38
|18. Menemen Belediyespor
|33
|38
|19. Balıkesirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
|2. Liverpool
|34
|82
|3. Chelsea
|34
|66
|4. Arsenal
|34
|63
|5. Tottenham
|34
|61
|6. M. United
|36
|58
|7. West Ham United
|35
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|34
|49
|9. Brighton
|35
|44
|10. Newcastle
|35
|43
|11. Leicester City
|33
|42
|12. Crystal Palace
|34
|41
|13. Aston Villa
|33
|40
|14. Brentford
|35
|40
|15. Southampton
|35
|40
|16. Burnley
|34
|34
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|33
|32
|19. Watford
|34
|22
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|81
|2. Barcelona
|34
|66
|3. Sevilla
|34
|64
|4. Atletico Madrid
|34
|61
|5. Real Betis
|34
|58
|6. Real Sociedad
|34
|56
|7. Villarreal
|34
|52
|8. Athletic Bilbao
|34
|51
|9. Osasuna
|34
|45
|10. Valencia
|34
|43
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|34
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|15. Getafe
|34
|36
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|34
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|32
|18. Granada
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|31
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|28
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