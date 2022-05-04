Nedim Yasir Metin’den bir Türkiye şampiyonluğu daha

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçilerinden Nedim Yasir Metin, 15 gün içerisinde ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu.

11-15 Nisan tarihlerinde, Afyonkarahisar’da düzenlenen U13 Türkiye Güreş Şampiyonasında, serbest stil 88 kiloda mücadele eden ve Türkiye şampiyonluğunu kazanan Nedim Yasir Metin, bu kez okul müsabakalarında altın madalyaya uzandı.

Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Kırşehir’de yapıldı. 27-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenen şampiyonada, Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu adına, 88 kiloda mücadele eden Nedim Yasir Metin, yine tüm rakiplerini devirerek Türkiye şampiyonluğuna ulaştı ve 15 gün içerisinde ikinci altın madalyasını kazandı.

(Hüseyin AŞKIN)

