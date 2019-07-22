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Necati Er Avrupa şampiyonu

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Necati Er, İsveç’te yapılan Üniversitelerarası U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda üç adım atlamada Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Necati Er Avrupa şampiyonu

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Necati Er, İsveç’te yapılan Üniversitelerarası U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda üç adım atlamada Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 00:48
Necati Er Avrupa şampiyonu

Uluslararası Üniversite Spor Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Üniversitelerarası U23 Atletizm Avrupa Şampiyonası 11-14 Temmuz tarihleri arasında İsveç Stockholm’de yapıldı.49 ülkeden yaklaşık 1500 sporcunun katılımı ile gerçekleşen şampiyonada Çorum Hitit Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi öğrencisi Necati Er üç adım atlama branşında Türkiye’yi temsil etti. Önemli rakipler arasında 17.37’lik bir derece yapan milli sporcu altın madalyanın sahibi oldu. Bu derecesi ile 2019 yılının üç adım atlamada en iyi derecesini elde eden Necati Er 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazandı.

(Bülent USLU)

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