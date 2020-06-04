“Ne söylesek boş”

1.Amatör Küme’de heyecan 26 Temmuz’da oynanacak 16.hafta maçları ile yeniden başlayacak. Lider Çimentospor’un 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Mimarsinan Gençlikspor’da Genel Kaptan Osman Boran alınan karar ve yaşanan süreç ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında Federasyonu’nun aldığı karara saygı duyduklarını belirten Boran, “Liglerin yeniden oynatılma kararı diğer alt lig takımlarını olduğu gibi bizi de rahatsız etti. Ancak 2 ve 3.Lig kulüp temsilcilerinin sesini duyuramadığı ortamda biz ne söylersek söyleyelim boş. Ancak alınan karara da saygı duyuyoruz. Biz ne şartlarda olursa olsun sahaya çıkıp mücadelemizi ederiz. Kaldı ki çok büyük bir mucize olmaz ise şampiyon zaten belli. Bizim ligde önemli olan kimin küme düşeceği” dedi.

Salgın nedeniyle ülke olarak bir sınavdan geçtiklerini de vurgulayan Osman Boran, “Bu koronavirüs salgını herkese iyi bir ders oldu. Temizliğin, sağlığın, insan hayatının değeri daha iyi anlaşıldı. Kalan 3 haftada gereken tedbirleri biz Mimarsinan Kulübü olarak alırız. Maçlarımız da uyulması gereken kurallara da elimizden geldiği sürece uyarız. İnşallah kalan 3 hafta hiçbir vaka, hiçbir sağlık sorunu olmadan tamamlanır” ifadelerine yer verdi.

7 FUTBOLCUNU DURUMU BELİRSİZ

26 Temmuz’da başlayacak 1.Amatör Küme maçları öncesi Mimarsinan Gençlikspor’da futbolcu krizi yaşanıyor.

Çorum Hitit Üniversitesi’nde eğitim gören ve bir yandan da Mimarsinan Gençlikspor’da forma giyen 6 futbolcudan kötü haber eldi. Mimarsinan Gençlikspor Genel Kaptanı Osman Boran, salgın nedeniyle 2 ay önce memleketlerine dönen İsmail Avcı, Orkal Oktay Özel, Kadir Bıçakcı, İlhami Onursal, Mervan Yediköylü ve Özkan Bülbül 26 Temmuz’da yeniden oynanacak maçlar için Çorum’a gelme ihtimallerinin düşük olduğunu söyledi. Boran ayrıca, 6 futbolcunun yanı sıra takımın tecrübeli futbolcularından Hakan Baş’ın da sakatlığından dolayı sezonu kapattığını ifade etti.

7 futbolcunun dışında şuan için eksik olmadığını belirten Osman Boran, “Kalan 3 maçta sahaya çıkacak 11’i oluşturmakta güçlük çekeceğimiz aşikar. Ama biz alınan karara sonuna kadar saygı duyuyoruz. Maçların başlaması ile birlikte çıkıp aslanlar gibi mücadele edip sezonu tamamlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.