Ne şiş yandı, ne kebap: 0-0

STAT: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu.

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz **, Hakan Yoldaş **, Ufuk Uğurlu ***

4.HAKEM: Ozan Ergün.

YENİ ÇORUMSPOR: Onur **, Ertuğrul **, Ferdi **, Osman ***, Eren ***, Kerem Çağatay ***, Kerem Pala * (Dk. 42 Mikail **), Muhammed Rıdvan ** (Dk. 69 Emrah *), Mert Ilıman **, Kıvanç ***, Murathan ** (Dk. 66 Hakan *)

YEDEKLER: Reşat, Murat, Oğuz, Batuhan.

TEKNİK SORUMLU: Bahri Kaya.

TARSUS İDMANYURDU: Barış **, Mehmet Cansın ***, Ferhat *** (Dk. 78 Mert *), Nurullah **, Samet ** (Dk. 74 Ali Yavuz *), Emir Can ** (Dk. 66 Yılmaz Can *), Erkam **, Alperen ***, Mehmet Kaan **, Sefa **, Onur **

YEDEKLER: Anıl, Mustafa, Artun, Yakup.

TEKNİK SORUMLU: Ergün Penbe.

GOL: Yok.

SARI KARTLAR: Kıvanç, Ferdi (Yeni Çorumspor), Ferhat, Nurullah, Erkam (Tarsus)

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta ilk 5 mücadelesi veren Yeni Çorumspor 9.hafta maçında konuk ettiği Mersin temsilcisi Tarsus İdmanyurdu ile golsüz berabere kaldı.

Dün, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maçta Yeni Çorumspor önceki hafta oynadığı Hacettepe maçının kadrosundan iki değişiklikle sahaya çıktı. Hacettepe maçında ilk 11’de görev yapan Murat ve Mikail’i kulübeye çeken teknik direktör Bahri Kaya, Ferdi ve Kerem Pala’ya ilk 11’de forma şansı tanıdı.

İlk yarıda rakibine oranla daha atak bir futbol sergileyen Yeni Çorumspor, kontrolü de elinde tutan taraftı. Çorumspor Kıvanç ve Murathan’la, Tarsus İdmanyurdu ise Emir Can’la gole yaklaştı ancak devre golsüz eşitlikle sona erdi.

İlk yarının son dakikalarında sol dizinden sakatlanan Kerem Pala 42.dakikada yerini Mikail’e bıraktı.

İkinci yarıya iki takım da ilk yarıdaki onbirleri ile çıktı.

İlk yarının tersine bu kez daha atak oynayan ve kontrolü elinde tutan taraf Tarsus İdmanyurdu oldu. Mersin temsilcisi Mehmet Kaan’la gole yaklaşırken, Yeni Çorumspor özellikle son dakikalarda önemli fırsatlar yakalamasına rağmen final paslarındaki yanlış tercihler ve basit hatalar nedeniyle gole ulaşamadı.

Yaklaşık 4 bin civarında Çorumlu sporseverin izlediği karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlanırken, 30 kadar Tarsus İdmanyurdulu taraftar takımını yalnız bırakmadı.

Maçtan sonra yaşanan olaylar emniyet güçlerinin ve Yeni Çorumsporlu yöneticilerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden önlendi.

Bu beraberlik sonrası Yeni Çorumspor puanını 19’a yükseltip 3.sıradaki yerini korurken, 5.sıraya gerileyen Tarsus İdmanyurdu ise puanını16’ya çıkarttı.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

Yeni Çorumspor ilk yarıda Atatürk Anıtı tarafındaki kalede gol aradı.

DAKİKA Sağdan gelişen Tarsus atağında, Samet ortaladı, penaltı noktası civarında Emir Can kafayı vurdu, az farkla aut.

DAKİKA 23: Soldan gelişen Yeni Çorumspor atağında, Murathan’ın yerden kale alanına çıkarttığı topa Kıvanç’tan önce Onur araya girdi, korner.

DAKİKA 30: Sağdan gelişen Tarsus atağında, Samet ortaladı, kale alanı içerisinde Emir Can’dan önce son anda Osman ayak koydu, korner.

DAKİKA 34: Yeni Çorumspor gole çok yaklaştı. Sağdan çizgiye inen Kerem Pala’nın kala alanına çıkarttığı topa ön direkte Kıvanç ayak koydu, kaleci Barış gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 45+2: Soldan ani gelişen Yeni Çorumspor atağında, Mikail rakip ceza sahasının boşluğuna kadar sürdüğü topu kale alanına çıkarttı, arka direkte uygun durumda Murathan vurdu, aut.

DAKİKA 50: Tarsus atağında, Alperen ceza yayının solundan uzak köşeye plaseledi, az farkla aut.

DAKİKA 70: Sağdan gelişen Tarsus atağında, Yılmaz Can çizgiye indi, ortasında ön direkte Mehmet Kaan kafayı vurdu, kaleye paralel giden top az farkla auta çıktı.

DAKİKA 77: Yeni Çorumspor gole yaklaştı. Sağdan Mikail ortaladı, Emrah kafayı vurdu, top kalecide kaldı.

DAKİKA 90+1: Yeni Çorumspor bir kez daha gole çok yaklaştı. Soldan çizgiye inen Hakan’ın yerden kale alanına çıkarttığı topa ön direkte Kıvanç ayak koydu, direk dibinden aut.