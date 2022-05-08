“Ne çektiğimizi bir biz, bir Allah biliyor”

Çorum FK’nın deneyimli futbolcularından Burak Çalık, 3-2 kazanılan Afyonspor maçının ardından, maraton tribününe gidip taraftarlara açıklama yaparken, helallik de aldı.

Çorum FK, normal sezonun son haftasında, Afjet Afyonspor’u 3-2 yendikleri maçtan sonra, maraton tribününün önüne giderek, özellikle son günlerde, takımı tribünlere göndermeyen futbolcu olduğu ile ilgili olarak hakkında, sosyal medyada yapılan eleştirilere açıklık getirdi.

Takımın, Başkan Fatih Özcan’ın ayrılmasından sonra maddi ve manevi olarak çok büyük sıkıntılar çektiğini belirten Burak Çalık, “Hem kendi adıma, hem de takım arkadaşlarım adına hakkınızı helal edin. Sezon boyunca elimizden gelen mücadeleyi yaptık. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

İllaki, zaman zaman hatalarımız olmuştur. Play-Off'a kalmayı herkesten çok biz istedik. Çünkü 4 aydır burada neler çektiğimizi bir Allah bilir, bir de bu futbolcu arkadaşlarımız. Play-Off'a kalamadığımız için illaki bizlerin de suçu var. Ancak en büyük suçun kimde olduğunu herkes biliyor. Yine de, ben sizden özür dilerim kalamadığımız için.

TEPKİMİZ YÖNETİMEYDİ

Trabzon maçının ardından, sosyal medyada bazı şeyler söylenmiş hakkımda. Benim de yeni haberim oldu. Takımı tribüne göndermediğim yönünde. Biz o gün kaptanımız Murat Yıldırım ile öyle bir karar almıştık. Kaptanımız da neden gelinmediğini size anlattı. Biz yönetime tepki göstermek istedik. Sizler olayı farklı anlamışsınız.

BİRİLERİNİ TRİBÜNLERE SATARAK OLMAZ BU İŞ

Bugün ben giderim, yarın başkası gelir. Burak gider, burada problem yok. Ancak bizim de bir ailemiz var. Birilerini tribüne karşı satarak olmaz bu iş. Benim aldığım parayı açıklayacakmış. Açıklasan ne olur. Herkes çıksın açıklasın. Ben de çıkar açıklama yaparım gerekirse. Futbolcu arkadaşlarım adına verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin” şeklinde konuştu.

(Rıfat KARA)

