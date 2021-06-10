Nafican’ı Süper Lig’den istiyorlar

Altyapıdan yetişen ve geçen sezonki performansıyla Ümit Milli Takımı’nın kamplarına çağrılan, sonrasında geçirdiği sakatlık nedeniyle de Milli Takım’da yer alamayan Nafican Yardımcı için Çorum FK Kulübü’ne Süper Lig’den üç, kulübün resmi teklif sunduğu açıklandı.

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, Nafican’ın durumunun henüz netlik kazanmadığını, Haziran sonu, Temmuz başı gibi netleşmesini beklediklerini ifade ederken, “Süper Lig’den üç, 1.Lig’den de bir kulüp bize Nafican için resmi teklif sundu. Ama biz henüz kararımızı vermedik.

Nafican, genç, yetenekli ve gelişime açık bir oyuncu. Gelişimini devam ettirebilmesi için oynaması gerekiyor. Bu yüzden, oynama fırsatı bulabileceği bir kulübe gitmesini istiyoruz.

Şu da olabilir, kulüpler, oyuncuyu alıyor, oynaması için kiraya veriyor. Eğer, Nafican’ı Süper Lig’e verirsek ve kulübü de kiraya gönderirse, bize gelmesini isterim” şeklinde konuştu.

Nafican için Çorum FK’ya Süper Lig’den Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor’un teklif sunduğu bilgisine ulaşılırken, 1.Lig’e düşen Ankaragücü’nün ve yine 1.Lig ekiplerinden Samsunspor’un da genç futbolcuyla ilgilendiği edinilen bilgiler arasında.

(Spor Servisi)

