Nafican’dan 4 yıllık imza

Çorum Futbol Kulübü’nün altyapısından yetişen ve 3 yıldır Çorum FK’da profesyonel olarak futbol oynayan Nafican Yardımcı yeni takımı İttifak Holding Konyaspor’a beklenen imzayı attı. 20 yaşındaki genç sol bek Nafican Yardımcı için Konyaspor’da imza töreni düzenlendi. MEDAS Konya Büyükşehir Stadyumu’nda düzenlenen imza törenine Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Demirhan da katıldı. 4 yıllık sözleşmeye imza atan Nafican Yardımcı, “Böyle güzide bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. İnşallah istediğimiz hedeflere ulaşırız. Konyaspor'u seçmemdeki neden gençlere verilen önemdir. Ben de elimden geleni yapacağım. Forma savaşında ben de varım. Konyaspor taraftarının büyüklüğünü biliyorum. Taraftarlarımız bu sezon maçlara gelecekler. Onların desteklerini her zaman arkamızda hissedeceğiz. Onlar için sahada savaşacağız” dedi.

(Rıfat KARA)

