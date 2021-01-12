Nafican Yardımcı’ya milli davet

Çorum Futbol Kulübü’nün gençlere yaptığı yatırım meyvelerini vermeye başladı. Son haftaların forma oyuncusu Nafican Yardımcı, 2021 yılının Mart ayında başlayacak olan Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesinde hazırlık kampına çağrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Aday kadroya davet edilen futbolcular, 23 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak.Teknik Direktör Tolunay Kafkas tarafından açıklanan Ümit Milli Takımı’nın kamp kadrosuna çağrılan futbolcular ve kulüpleri şöyle:

KALECİLER: Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor A.Ş.), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Berk Balaban (Ankaraspor)

DEFANS: Erdoğan Kaya (Beşiktaş A.Ş.), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Serdar Saatçi (Beşiktaş A.Ş.), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), İsmail Çokçalış (Bursaspor), Furkan Metin (Altınordu), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir FK), Ahmet Gülay (Aytemiz Alanyaspor), Nafican Yardımcı (Çorum FK)

ORTA SAHA: Kartal Kayra Yılmaz (Beşiktaş A.Ş.), Ozan İsmail Koç (Bursaspor), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa A.Ş.), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Atalay Babacan (Adanaspor A.Ş.), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.), Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Batuhan Kör (Bursaspor), Yunus Akgün (Adana Demirspor)

FORVET: Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-TAV Antalyaspor), Ali Akman (Bursaspor), Sami Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği)(Spor Servisi)