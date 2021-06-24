Nafican için Süper Lig’den bir teklif daha

Süper Lig’den bir takımın daha Nafican için teklif yaptığı kaydeden Başkan Özcan, “Nafican ile ilgili 1 tane 1.Lig takımı, 4 tane de Süper Lig takımı ilgileniyor. Ama sadece Yeni Malatyaspor resmi bir teklif yaptı. Şimdi bir Süper Lig takımı da resmi olarak mesafeyi kat etti.

Nafican için en hayırlısı neyse o olması için uğraşıyoruz. 2,5 milyon TL yerine, 1,5 milyon TL’ye de verebilirim. Çünkü Nafican için en hayırlı transferi yapmak istiyoruz” dedi.

Özcan, Süper Lig’den son olarak teklif yapan kulübü ise açıklamadı.

(Spor Servisi)

