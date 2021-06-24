Nafican için Süper Lig’den bir teklif daha
Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, başta Süper Lig olmak üzere birçok kulübün radarında bulunan Nafican Yardımcı’nın transferi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
Spor 24.06.2021, 22:29
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Süper Lig’den bir takımın daha Nafican için teklif yaptığı kaydeden Başkan Özcan, “Nafican ile ilgili 1 tane 1.Lig takımı, 4 tane de Süper Lig takımı ilgileniyor. Ama sadece Yeni Malatyaspor resmi bir teklif yaptı. Şimdi bir Süper Lig takımı da resmi olarak mesafeyi kat etti.
Nafican için en hayırlısı neyse o olması için uğraşıyoruz. 2,5 milyon TL yerine, 1,5 milyon TL’ye de verebilirim. Çünkü Nafican için en hayırlı transferi yapmak istiyoruz” dedi.
Özcan, Süper Lig’den son olarak teklif yapan kulübü ise açıklamadı.
(Spor Servisi)
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