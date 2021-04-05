Nafican güç depoluyor

Çorum FK’nın, sezonun ikinci yarısında Ergene Velimeşespor’la oynadığı maça hazırlanırken antrenmanda sakatlanan ve köprücük kemiği kırılan Nafican Yardımcı, yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz hafta antrenmanlara başlayan Nafican, topla yapılan çalışmalara katılmazken, takımdan ayrı bireysel idmanlarını sürdürüyor. Genç futbolcu tesislerdeki fitnes salonunda, fizyoterapist Alparslan Başkaya nezaretinde kuvvet çalışması yaptı.

(Rıfat KARA)

