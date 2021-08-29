Nafican da izledi
Çorum FK’dan geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor’a transfer olan Nafican Yardımcı, kırmızı-siyahlıların Erbaaspor’la oynadığı hazırlık maçını izledi.
Spor 29.08.2021, 23:56
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Konyaspor, Süper Lig’in 3.haftasında 27 Ağustos Cuma günü Adana Demirspor’la deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Nafican Yardımcı maç kadrosunda yer almadı. Genç futbolcu, maç sonrası takıma verilen izni Çorum’da geçirirken, Çorum FK’nın Erbaaspor’la oynadığı hazırlık maçını izledi.
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