Nafican 6 hafta yok!

Çorum Futbol Kulübü yarın sahasında Ergene Velimeşespor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürürken, dünkü antrenmanda sakatlanan Nafican Yardımcı’nın durumunun ciddi olduğu açıklandı.

Saat 12.30’da başlayan antrenmanda, taktik çalışma sarısında Abdulhamit Yıldız’la girdiği ikili mücadele sırasında yerde kalan Nafican acı içerisinde kıvranırken, kalkamadı. İlk müdahalesi saha içerisinde sağlık ekibi tarafından yapılan genç futbolcu antrenmana devam edemezken, hastaneye götürüldü.

Hastanede yapılan tetkiklerde, genç futbolcunun sağ omuz klavikula ismi ile bilinen köprücük kemiğinde kırık tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, tedavisine başlanan Nafican’ın yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

(Spor Servisi)