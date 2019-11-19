“Mutlu sona ulaşmak için daha çok çalışacağız”

Manisa FK’yı galibiyetten ötürü tebrik eden Başkan Özcan, kendilerinin de sezon sonunda mutlu sona ulaşacaklarına inandığını yenilerken, taraftarlardan takıma desteklerini sürdürmelerini istedi.

Başkan Özcan’ın açıklaması şöyle: “Pazar günü kendi saha ve seyircimiz önünde oynamış olduğumuz Manisa FK maçında galip gelebilmek adına ellerinden gelen mücadeleyi sergileyen tüm futbolcu kardeşlerime, uzun yıllar sonra bizlere ve takımlarına inanarak stadı dolduran taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum.

Gönül isterdi ki, sahadan galip ayrılan taraf olalım ama maalesef olmadı. Manisa FK takımını galibiyetten ötürü tebrik ediyor, bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum.

Taraftarlarımızın şunu bilmesini isterim ki, bu uzun maratonda elimizden gelenin en iyisini yaparak sezon sonu mutlu sona ulaşmak adına daha çok çalışacağız.

Bu takıma olan inancımı bir kez daha yinelerken taraftarlarımızın son düdüğe kadar bizlerden desteğini esirgememesini rica ediyorum.”