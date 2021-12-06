“Mutlu sona ulaşacağımızdan en ufak bir endişemiz bile yok”

Çorum FK’nın deneyimli futbolcularından Murat Yıldırım, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İnegölspor yenilgisi nedeniyle son derece üzgün olduklarını ifade etti. Bu yenilginin hem kendilerine, hem de kulübe yakışmadığını kaydeden Murat Yıldırım, açıklamasında; “Sevgili Çorum FK taraftarları; bizler de sizin kadar üzgünüz. Şampiyonluk hedefi ile çıktığımız bu sezonda yaşadığımız sıkıntılar ve sorunlar nedeniyle istediğimiz sonuçları alamadık. Son oynadığımız İnegölspor maçında aldığımız mağlubiyet, hem bize, hem de kulübümüze yakışmadı. Bu yenilgi nedeniyle çok üzgünüz.

Camiamızı üzdük, fakat bizler, futbolcular olarak bu zor günleri geride bırakarak, sezon başı hedeflediğimiz mutlu sona ulaşacağımızdan en ufak bir endişemiz yok.

Futbolcular olarak, hocamızdan yönetimimize, taraftarımızdan ve bizler için gecesini gündüzüne katan başkanımıza kadar, onların bu emeklerinin karşılığı olan kupayı sezon sonunda Çorum’a getirmek için sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Bundan emin olsunlar ve bu takıma inansınlar, güvensinler.

Yeniden, birlikte coşku içinde sevindiğimiz günlerde buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

