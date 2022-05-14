Mutlu sona doğru

Murat Yıldırım’ın menajeri ve aynı zamanda danışmanı Ali Gürsoy ile Oğuzhan Yalçın, tesislerde, Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım ile bir araya geldi. Kulübün gelir-gideri ve borçları konusunda detaylı bilgi alan Gürsoy ve Yalçın, geçtiğimiz günlerde yaptıkları teklifi yinelediler.

Yaklaşık iki saat süren görüşmelerin son derece olumlu geçtiği öğrenildi. Görüşme ile ilgili olarak sık sık bilgilendirilen Fatih Özcan’ın da onayı alınarak yapılan pazarlık sonucunda, tarafların fiyat üzerinde anlaştığı öğrenildi. Tek sorunun yapılacak ödemelerin tarihleri konusunda olduğu bunla ilgili görüşmelerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Görüşmelerin birkaç gün içerisinde olumlu sonuçlanması bekleniyor.

(Hüseyin AŞKIN)

