Mustafa Özkadı güven tazeledi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün toplantı salonunda yapılan kongreye, İl Müdürü Cemil Çağlar da katıldı. Divan başkanlığını İbrahim Başbölük, kâtipliklerini ise Yakup Özgenç ve İsmail Sonkaya’nın yaptığı kongreye tek liste ile girildi. İki dönemdir kulüp başkanlığını yürüten Mustafa Özkadı, üçüncü kez Çorum Gençlik ve Spor Kulübü’nün başkanlığına seçilirken, yönetimde Dursun Keskin, Mustafa Türkay, Mustafa Kazancı ve Habil Koç yer aldı.

İsmail Şahan, Şahin Güler, Hasan Has, Şevket Akkocaoğlu ve Nermin Şakalakoğlu yönetim kurulu yedek üyeleri olurken, denetim kurulu, Erdoğan Şahinci, Necati Çamiçi ve Yaşar Yılmaz’dan oluştu.

Mustafa Özkadı başkanlığındaki yeni yönetim, görev paylaşımını da yaptı. Dursun Keskin başkan yardımcısı, Mustafa Türkay sekreter, Mustafa Kazancı mutemet, Habil Koç da yönetim kurulu üyesi oldu.

(Hüseyin AŞKIN)

