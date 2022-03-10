Mustafa Eren Damar: “Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz”

Sakaryaspor maçından sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Mustafa Eren Damar, “Maça eksik geleceğimizi biliyorduk. Hafta içi iyi hazırlanamadık. Tek antrenman ile geldik buraya. 3 puanda istiyorduk, ama olmadı. Şampiyonluk yolunda önemli bir adım olabilirdi, ama yapamadık.

Hafta sonu oynayacağımız Bodrum maçı hazırlıklarına hemen başlayacağız inşallah. Bu maçta 3 puan alarak, play-off yolunda önemli bir adım atmış oluruz inşallah. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

