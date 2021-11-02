Musa Aydın adaylığını açıkladı

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, 6 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan olağan seçimli genel kurul öncesinde, yeniden aday olduğunu açıkladı.

Musa Aydın’ın adaylığını açıkladığı ve İstanbul Levent’te bulunan Türkiye Spor Yazarları Derneği’nde düzenlediği basın toplantısına Türkiye Güreş Federasyonu Başkanvekili Hüseyin Kaya, As Başkanlar Zeki Gül, Mustafa Çakır ve Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Buyruk da katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı, hemşehrimiz Zeki Gül’ün grekoromenden sorumlu asbaklanlık görevini yürüttüğü Musa Aydın başkanlığındaki Türkiye Güreş Federasyonu yönetimi, 2015 yılında göreve geldi. Musa Aydın, adaylığını açıkladığı toplantıda yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bugüne kadar birçok madalya kazandıklarını Cumhuriyet rekoru kırdıklarını söyledi.

Geçmişte yaptıkları çalışmaların gelecek için referansları olduğunu kaydeden Musa Aydın, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları, ABD'nin Los Angeles kentinde yapılacak 2028 Olimpiyatları’na ilişkin planlamalarını şimdiden yaptıklarına vurgu yaptı.

6 Kasım’da yapılacak genel kurulda tekrar seçilmesi halinde Zeki Gül’ün de yine yönetimde yer alması bekleniyor.

(Hüseyin AŞKIN)

