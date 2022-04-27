Musa Anıl Aşkın İstanbul şampiyonu

Bayram Aşkın’ın oğlu, spor yönetmenimiz Hüseyin Aşkın’ın da akrabası olan Musa Anıl Aşkın, Vuşu Kungfu İstanbul İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası’nda, fırtına gibi esti. Genç erkekler kategorisi 90 kiloda mücadele eden Musa Anıl Aşkın, tüm rakiplerini devirerek şampiyonluğa ulaştı.

Aşkın’ın, birçok rakibini geride bırakarak şampiyon olması, kulübünün yanı sıra, ailesi ve İstanbul’da ikamet eden Çorumluların da gurur kaynağı oldu.

Hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Musa Anıl Aşkın, elde ettiği başarıda katkısı bulunan antrenörü ve kendisine her zaman destek olan ailesine teşekkür ederken, “Vuşu sporunu severek yapıyorum. Hedefim, milli takıma seçilip, uluslararası arenada, ülkeme madalya kazandırmak” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

