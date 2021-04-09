Antalya’da devam eden U15 Serbest Güreş Milli Takım Seçme müsabakalarında ilk gün mindere çıkan Belediye İskilipspor’lu güreşçilerden Mürsel Aslan 57 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 202 yılı faaliyet programında yer alan U15 milli takım seçme müsabakaları Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılıyor. Bahri Tanrıkulu Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara ülke genelinden çok sayıda sporcu katılırken, Belediye İskilipspor’dan ise 7 güreşçi ise milli takıma seçilmek için mücadele veriyor. İlk gün yapılan 57 kilo müsabakalarında Çorumlu güreşçi Mürsel Aslan Türkiye Şampiyonu olmayı başarırken, bir diğer Çorumlu güreşçi Enes Kavlu ise Türkiye üçüncüsü oldu. İki güreşçi elde ettikleri derece sonunda 30 Mayıs’ta Bulgaristan’da düzenlenecek olan U15 Serbest Güreş Avrupa Şampiyonası’nda milli takım forması ile mücadele etmeye hak kazandılar.

Bugün devam edecek olan müsabakalarda Çorumlu diğer güreşçiler de farklı sıkletlerde dereceye girebilmek için mindere çıkacaklar.

(Rıfat KARA)

