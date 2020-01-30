Murathan ve Rıdvan seferberliği

MURATHAN ANKARA’DA

İkinci yarının ilk haftasında 1922 Konyaspor’la oynanan maçta sağ ayak bileğinden sakatlanan ve sonraki maçlarda zaman zaman ağrılara rağmen forma giyen Murathan Buruş Ankara’da Osmanlıspor’un Kulüp Doktoru Savaş Kudaş tarafından tedavisi devam ederken, Sancaktepe Futbol Kulübü maçında oynayıp oynayamayacağı henüz netlik kazanmadı.

Geçtiğimiz hafta Gümüşhanespor maçında aldığı darbe nedeniyle sol üst adalesinde ağrı olan Muhammed Rıdvan’ın da tedavisine devam ediliyor. Muhammed Rıdvan’ın oynayıp oynayamayacağı henüz netlik kazanmadı.

Sol arka adalesinde ağrı olan Volkan’ın da tedavisi devam ederken, Sancaktepe Futbol Kulübü maçında oynayabileceği belirtildi.

(Hüseyin AŞKIN)