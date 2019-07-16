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Murathan Buruş 4 yıl sonra Çorum’da

Kırmızı-Siyahlı forma ile 2015 yılında yollarını ayıran Murathan Buruş, 4 yıl aranın ardından Yeni Çorumspor'a döndü.

Murathan Buruş 4 yıl sonra Çorum’da

Kırmızı-Siyahlı forma ile 2015 yılında yollarını ayıran Murathan Buruş, 4 yıl aranın ardından Yeni Çorumspor'a döndü.

16 Temmuz 2019 Salı 19:53
Murathan Buruş 4 yıl sonra Çorum’da

Yeni sezon planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Yeni Çorumspor dış transferde imzaları bir bir attırmaya devam ediyor. Teknik Direktör Bahri Kaya'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Yeni Çorumspor transfer komitesi son olarak eski futbolcusu Murathan Buruş ile anlaşma sağladı. 27 yaşındaki deneyimli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

MURATHAN BURUŞ KİMDİR?

10 Temmuz 1992 Zonguldak doğumlu olan Murathan Buruş futbola Zonguldak temsilcisi Devrek Eğitimspor'da başladı. İlk profesyonel imzayı Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'nde atan deneyimli futbolcu daha sonra bir diğer Ankara temsilcisi Hacettepe'ye transfer oldu. Burada 1 yıl futbol oynadıktan sonra o zamanki adı Çorum Belediyespor olan Yeni Çorumspor ile yolları kesişen Murathan, Çorum'da 3 sezon forma giydi. 3 sezonda Yeni Çorumspor forması ile 79 maça çıkan fileleri 10 kez sarsmayı başardı. Yeni Çorumspor ile yollarını ayırdıktan sonra sırasıyla Sivas Belediyespor, Bayburt İl Özel İdare, AfjetAfyonspor, Bandırmaspor ve Fatsa Belediyespor formalarını terletti.

(Rıfat KARA)

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