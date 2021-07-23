Murat Yıldırım geliyor

Çorum FK, şampiyonluk hedeflediği yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, transferde de ses getirecek bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Süper Lig’in deneyimli orta saha oyuncularından, hemşehrimiz Murat Yıldırım’la büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Uzun süredir Murat Yıldırım’la görüşme halinde olan Başkan Fatih Özcan ve Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın, deneyimli futbolcuyu 2.Lig’de oynamaya ikna ettiler. Büyük oranda anlaşma sağlanan 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun bugün Çorum’da olması bekleniyor.

Aslen Çorumlu olan gurbetçi futbolcu Murat Yıldırım, 2008-2009 sezonunda Samsunspor tarafından Türkiye’ye getirilirken, 1.Lig’de Samsunspor, Kayseri Erciyesspor, Gaziantep FK, Boluspor ve Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de ise, Samsunspor, Bursaspor, Kayseri Erciyesspor, Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği formalarını giydi.

Geçen sezonu Gençlerbirliği’nde geçiren Murat Yıldırım, kırmızı-siyahlı formayla 30 lig maçında 1501 dakika, Türkiye Kupası’nda ise 1 maçta 90 dakika süre alırken, ligde 1 gol attı, 4 asist yaptı.

Murat Yıldırım transferiyle gücüne güç katmayı hedefleyen Çorum FK, sol kanat transferi ile ilgili de görüşmelerini sürdürüyor.

(Hüseyin AŞKIN)

