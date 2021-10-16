Murat Yıldırım da Bayburt maçında yok!

Sol arka adalesinde yırtık bulunan Murat Yıldırım, Çorum’daki son antrenmana çıktı ancak ağrılarının artması üzerine maç kadrosuna alınmadı. Bayburt’a götürülmeyen Murat Yıldırım’ın MR’ının çekileceği ve sonuca göre tedavi sürecinin devam edeceği kaydedildi.

Bu sezon sakatlıklardan yana bir hayli sıkıntılı olan Çorum FK’da, uzun süredir sakat olan Muhammet Fettahoğlu, Kıvanç Kaya ve Berkay Can Değirmencioğlu’nun yanı sıra, Seçkin Gekbay ve Hasan Küçcük de kritik maçta forma giyemeyecek.

(Hüseyin AŞKIN)

