Murat Yıldırım da Bayburt maçında yok!
Bayburt Özel İdare ile deplasmanda kritik bir maç oynayacak olan Çorum FK’da sakatlığı bulunan futbolculardan Murat Yıldırım kadroya alınmadı.
Spor 16.10.2021, 00:37
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Sol arka adalesinde yırtık bulunan Murat Yıldırım, Çorum’daki son antrenmana çıktı ancak ağrılarının artması üzerine maç kadrosuna alınmadı. Bayburt’a götürülmeyen Murat Yıldırım’ın MR’ının çekileceği ve sonuca göre tedavi sürecinin devam edeceği kaydedildi.
Bu sezon sakatlıklardan yana bir hayli sıkıntılı olan Çorum FK’da, uzun süredir sakat olan Muhammet Fettahoğlu, Kıvanç Kaya ve Berkay Can Değirmencioğlu’nun yanı sıra, Seçkin Gekbay ve Hasan Küçcük de kritik maçta forma giyemeyecek.
(Hüseyin AŞKIN)
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