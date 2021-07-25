Murat Yıldırım ÇORUM FK'da

2021-2022 sezonuna iddialı bir kadro ile girmek için kolları sıvayan Başkan Fatih Özcan, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Daha önce Seçkin Getbay, Mehmet Gürkan Öztürk, Hasan Küçcük, Berkay Can Değirmencioğlu, Serkan Yavuz, İsmet Benli, Halil İbrahim Sönmez, Sabrican Vural ve Batuhan Er gibi isimleri kadrosuna katan Çorum FK, son olarak geçtiğimiz sezon Süper Lig takımı Gençlerbirliği'nde forma giyen Çorumlu futbolcu Murat Yıldırım ile sözleşme imzaladı.

Akşam saatlerinde Çorum'a gelen 34 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

(Rıfat KARA)

