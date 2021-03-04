Murat korkuttu! 

Çorum Şehir Stadı'nda oynanan mücadelenin 75.dakikasında bir pozisyon esnasında kaburgasına darbe alan Murat Türkkan bir süre yerden kalkamadı. Acılar içinde yerde kıvranan tecrübeli futbolcuya ilk müdahaleyi kulüp masörü Celaleddin Yenibertiz yaptı. Daha sonra stadyum içerisindeki ambulansa bindirilen tecrübeli futbolcu hastaneye kaldırılırken, o dakikada yerine Eren Tokat dahil oldu.

Maçın ardından Murat Türkkan'ın durumu hakkında açıklamalarda bulunan Sportif Direktör İsmail Atalay Baydur, Murat Türkkan'ın kaburgasında ezik olduğunu, durumunun ise ciddi olduğunu söyledi.

(Spor Servisi)

