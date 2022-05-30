Murat Kalender, Finike Altın Portakal Güreşlerinde birinci

Finike Belediyesi tarafından düzenlenen "Finike Altın Portakal Yağlı Güreşleri”nde, 75 pehlivanın mücadele ettiği küçük orta büyük boy kategorisinde er meydanına çıkan Murat Kalender, tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

(Hüseyin AŞKIN)

