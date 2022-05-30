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Murat Kalender, Finike Altın Portakal Güreşlerinde birinci
Çorum Belediyesi pehlivanlarından Murat Kalender, Antalya-Finike’de düzenlenen Altın Portakal Yağlı Güreşlerinde birinci oldu.
Spor 30.05.2022, 19:23
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Finike Belediyesi tarafından düzenlenen "Finike Altın Portakal Yağlı Güreşleri”nde, 75 pehlivanın mücadele ettiği küçük orta büyük boy kategorisinde er meydanına çıkan Murat Kalender, tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.
(Hüseyin AŞKIN)
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