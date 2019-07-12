Mümin’le yollar ayrıldı

Yeni Çorumspor, iç transferde Mümin Talip Pazarlı ile anlaşma sağlayamadı.

Yeni sezonda TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Yeni Çorumspor’da iç transfer görüşmeleri tam gaz devam ediyor. Son olarak başarılı defans oyuncusu Mümin Talip Pazarlı ile görüşen Kırmızı-Siyahlı yönetim bu futbolcuyla anlaşma sağlanamadığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz futbolcularından Mümin Talip Pazarlı kendince geçerli sebepler göstererek görüşmeye menajerini göndermiş olup menajeri ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanamayıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki yaşamında başarılar dileriz” dendi.

34 MAÇ, 1 GOL

Yeni Çorumspor’la 31 Mayıs 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan Mümin Talip Pazarlı, biten sezonda kırmızı-siyahlı forma ile 34 resmi maça çıkarken, 1 gol attı. Hem savunmada, hem de orta sahada görev yapabilen 25 yaşındaki oyuncu 11 sarı kart gördü.

(Rıfat KARA)