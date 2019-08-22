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Mümin Talip Pazarlı 24 Erzincanspor’da

Yeni Çorumspor’la önceki gün yolları ayrılan 25 yaşındaki savunma-orta saha oyuncusu Mümin Talip Pazarlı’nın yeni adresi belli oldu. Pazarlı, yeni sezonda 3.Lig’de forma giyecek.

Mümin Talip Pazarlı 24 Erzincanspor’da

Yeni Çorumspor’la önceki gün yolları ayrılan 25 yaşındaki savunma-orta saha oyuncusu Mümin Talip Pazarlı’nın yeni adresi belli oldu. Pazarlı, yeni sezonda 3.Lig’de forma giyecek.

22 Ağustos 2019 Perşembe 00:08
Mümin Talip Pazarlı 24 Erzincanspor’da

Yeni Çorumspor’un geçen sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan futbolcular arasında yer alan Mümin Talip Pazarlı ile yeni sezon için ilk etapta anlaşma sağlanırken, Yeni Çorumspor’un içerisinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle tüm futbolcularla yeni şartlarda görüşme yapıldı. Şartları kabul etmeyen futbolculardan olan Mümin Talip Pazarlı hafta başında takımın Bolu kampından ayrıldı.

Yeni Çorumspor’dan ayrıldıktan sonra teklifleri değerlendiren Mümin Talip Pazarlı, 3.Lig 1.Grup takımlarından Anagold 24 Erzincanspor’la anlaştı ve 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Erzincan temsilcisinin Erzurum kampına katılan 25 yaşındaki Mümin Talip Pazarlı geçen sezon Yeni Çorumspor’da 34 resmi maça çıkarken, 1 gol attı. Deneyimli futbolcu sezonu 11 sarı kartla tamamladı.

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