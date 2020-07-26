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Mümin, Çorum FK’dan sonra Erzincan’da da kupayı kaldırdı

Geçen sezon Çorum Futbol Kulübü formasıyla Adana’da Serik Belediyespor karşısında penaltılar sonucu gelen play-off şampiyonluğunda kupa kaldırma onuruna erişen Mümin Talip Pazarlı bu sezon aynı başarıyı yine kırmızı-siyahlı forma ile ama bu kez Anagold 24 Erzincanspor formasıyla kaldırdı.

Spor 26.07.2020, 18:46 26.07.2020, 19:02
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Mümin, Çorum FK’dan sonra Erzincan’da da kupayı kaldırdı

26 yaşındaki savunma oyuncusu Mümin Talip Pazarlı, Çorum FK’dan ayrıldıktan sonra bu sezon Anagold 24 Erzincanspor’un formasını giydi. Deneyimli stoper, Erzincan ekibiyle Antalya’da düzenlenen play-off müsabakalarının ikisinde de ilk 11’de yer alırken, 68 Aksaray Belediye ile oynanan ve 2-1 kazanılan karşılaşmanın ardından şampiyonluk sevinci yaşadı.

Üst üste ikinci kez play-off şampiyonluğu yaşayan ve Çorum FK’nın da gündeminde olan Mümin Talip, bu sezon Anagold 24 Erzincanspor’da 25 resmi maça çıkarken, 5 sarı kart gördü.

Mümin Talip Pazarlı ile birlikte Çorum FK’nın eski futbolcularından Hüseyin Erol da şampiyonluk sevinci yaşadı.

(Spor Servisi)

#Mümin
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