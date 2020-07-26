Mümin, Çorum FK’dan sonra Erzincan’da da kupayı kaldırdı
Geçen sezon Çorum Futbol Kulübü formasıyla Adana’da Serik Belediyespor karşısında penaltılar sonucu gelen play-off şampiyonluğunda kupa kaldırma onuruna erişen Mümin Talip Pazarlı bu sezon aynı başarıyı yine kırmızı-siyahlı forma ile ama bu kez Anagold 24 Erzincanspor formasıyla kaldırdı.
Spor 26.07.2020, 18:46 26.07.2020, 19:02
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26 yaşındaki savunma oyuncusu Mümin Talip Pazarlı, Çorum FK’dan ayrıldıktan sonra bu sezon Anagold 24 Erzincanspor’un formasını giydi. Deneyimli stoper, Erzincan ekibiyle Antalya’da düzenlenen play-off müsabakalarının ikisinde de ilk 11’de yer alırken, 68 Aksaray Belediye ile oynanan ve 2-1 kazanılan karşılaşmanın ardından şampiyonluk sevinci yaşadı.
Üst üste ikinci kez play-off şampiyonluğu yaşayan ve Çorum FK’nın da gündeminde olan Mümin Talip, bu sezon Anagold 24 Erzincanspor’da 25 resmi maça çıkarken, 5 sarı kart gördü.
Mümin Talip Pazarlı ile birlikte Çorum FK’nın eski futbolcularından Hüseyin Erol da şampiyonluk sevinci yaşadı.
(Spor Servisi)
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