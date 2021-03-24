Müjdat Yalman’ı kaybettik 

Vefatıyla spor camiasını yasa boğan Müjdat Yalman’ın cenazesi dün ikindi vakti Ankara Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Müjdat Yalman’ın vefatı nedeniyle kendi resmi internet sitesinden başsağlığı mesajı yayınladı. TFF’den yapılan açıklamada, “Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takım'ımızın eski futbolcusu, teknik direktör Müjdat Yalman’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Müjdat Yalman'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.

1949 Ankara doğumlu olan Müjdat Yalman, Ankaragücü’nde oynarken, A Milli Takım'da 2, Ümit Milli Takım'da ise 8 kez olmak üzere toplamda 10 kez ay-yıldızlı formayı giydi. 1992 yılında Avrupa Şampiyonu olan 18 Yaş Altı Milli Takım'ın teknik kadrosunda yer alan Yalman, MKE Ankaragücü ve Çorumspor’da olmak üzere çok sayıda takımda teknik direktörlük yaptı. Yalman, TÜFAD Genel Başkan yardımcılığı görevinde de bulundu.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Spor Servisi)

