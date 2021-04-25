‘Muhteşem üçlü’ sustu, Çorum FK durdu

Son 4 maçında sadece 1 puan alabilen Çorum FK, bunun neticesinde, play-off yarışında havlu atarken, takımın 60 golünün 42’sini kaydeden Sinan Kurumuş, Umut Kaya ve Cengiz Ötkün bu maçlarda fileleri havalandıramadılar.

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum FK, son 4 maçında aldığı kötü sonuçlar neticesinde play-off şansını yitirirken, özellikle son haftalarda gol yollarında yaşanan sıkıntı ön plana çıkıyor.

GRUBUN EN GOLCÜ ÜÇÜNCÜ TAKIMI

Sezonun ikinci yarısında yakaladığı 9 maçlık yenilmezlik serisinde müthiş sonuçlara imza atan ve 2,5 puan ortalaması yakalayan Çorum FK, ligde oynadığı 33 maçta attığı 60 golle, 78 gollü lider Manisa FK ve 73 gollü takipçisi Hekimoğlu Trabzon’un ardından en golcü üçüncü takımı durumunda.

60 GOLÜN 42’Sİ 3 FUTBOLCUDAN

Kırmızı-siyahlıların sezonun genelindeki gol yükünü Sinan Kurumuş, Umut Kaya ve Cengiz Ötkün çekiyor. Çorum FK, 33 maçta rakip fileleri 60 kez havalandırırken, bu gollerin 26’sını Sinan Kurumuş, 8’isini kaptan Umut Kaya, 8’ini de Cengiz Ötkün attı.

MUHTEŞEM 3’LÜ DURDU

Takımın gol yükünü çeken bu futbolcular, son haftalarda gole hasret kaldılar. 26 golle Türkiye liglerinin de en golcü ikinci futbolcusu olan Sinan Kurumuş, ligdeki son golünü 5 maç önce Erzincan deplasmanında attı. Bu golle 100’ler kulübüne giren Sinan Kurumuş, Hekimoğlu Trabzon, Şanlıurfaspor, Uşakspor ve Hacettepespor maçlarında suskun kaldı.

Kaptan Umut Kaya da, son golünü 26.haftada Ergene Velimeşespor’u 3-0 yendikleri maçta attı. Cengiz Ötkün ise, Çorum FK’nın 28.haftada Sancaktepe FK’yı 5-0 yendiği maçtan beri gol atamıyor.

SON 4 MAÇTA SADECE 3 GOL

33 maçta attığı 60 golle maç başına 1,8 gol ortalaması tutturan Çorum FK, play-off şansını kaybettiği sonuçları aldığı son 4 maçında sadece 3 gol atabildi. Kırmızı-siyahlılar bu periyotta Hekimoğlu Trabzon’a 3-2 yenilirken, golleri Muhammet Fettahoğlu ve Abdulhamit Yıldız attı. Çorum FK’nın diğer golünü ise geçtiğimiz hafta Hacettepespor maçında Ömer Bozan kaydetti.

(Hüseyin AŞKIN)

