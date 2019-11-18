Muhteşem geri dönüş: 3-2

1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 3.hafta maçında liderlik mücadelesi veren Çimentospor ile Mimarsinan Gençlikspor karşı karşıya geldi. 1 No’lu Sentetik Saha’da saat 10.00’da başlayan karşılaşmanın ilk yarısı denk bir mücadeleye sahne olurken, 45.dakikada Mimarsinan Gençlikspor Orkal’ın attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda oyunun kontrolü tamamen Çimentospor da olurken, Mimarsinan Gençlikspor ise kontrataklarla gol aradı. Mücadelenin son 15 dakikasına 1-0 önde giren Mimarsinan Gençlikspor 79.dakikada Fatih’in frikikten kaydettiği golle 2-0 öne geçmeyi başardı. Bu golden sonra oyunu Mimarsinan Gençlikspor kalesine yıkan Çimentospor 83.dakikada Cihat ve 88.dakikada Erol’un kafa golü ile maçta eşitliği sağladı. Mücadelenin bu sonuçla bitmesi beklenirken, Çimentospor’da ikinci yarıda oyuna giren Özgür ani gelişen kontratakta son sözü söyleyerek takımını galibiyete taşıyan golü kaydetti. Uzatma dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 3-2 Çimentospor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Çimentospor puanını 9’a yükselterek liderlik koltuğuna otururken, Mimarsinan Gençlikspor ise 6 puanda kaldı.

Çimentospor: 3

Mimarsinan: 2

SAHA: 1 No’lu Sentetik.

HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Hasan Arabacı, Serhat Doğan.

ÇİMENTOSPOR: Mehmet, Mücahit (Cihat), Yunus, Umut Serkan (Bilal),, Kadir, Nedim, İsmail, Erol, Ahmet Buğra (Özgür), Ramazan, Sefa.

MİMARSİNAN GENÇLİKSPOR: Emrah, Alaaddin, Hakan, Barış (Kadir), Orkal (Mahmut), Fatih Serkan, M.Mervan, Cem Anıl, İsmail (Mustafa), Yavuz, İlham.

KIRMIZI KART: Dk. 65 Osman Boran (Mimarsinan Yedek Kulübesi)

GOLLER: Dk.45Orkal, Dk.79 Fatih (Mimarsinan), Dk.83 Cihat, Dk.88 Erol, Dk.90 Özgür (Çimentospor)

(Rıfat KARA)