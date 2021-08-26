Muhsin Yıldırım da Diyarbekir maçında yok

Çorum FK’da sakatlığı bulunan futbolculardan Muhsin Yıldırım’ın MR’ı çekildi. Deneyimli futbolcu, sezonun ilk maçında forma giyemeyecek.

Boluspor’dan transfer edilen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhsin Yıldırım’ın tahmin edildiği gibi sağ ayak alt adalesinde yırtık tespit edildi. Takımdan ayrı şekilde bireysel çalışmalarını sürdüren Muhsin, 5 Eylül’de Diyarbekirspor’la Çorum’da oynanacak sezonun ilk maçında yer alamayacak. Muhsin’in de, Berkay Can Değirmencioğlu gibi 6 Eylül’de takımla çalışmalara başlayacağı açıklandı.

Muhsin Yıldırım’ın yanı sıra, sakatlıkları bulunan Berkay Can Değirmencioğlu ve Kıvanç Kaya da Diyarbekir maçında forma giyemeyecek.

(Hüseyin AŞKIN)