Muhsin Yıldırım Çorum FK’da

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Çorum Futbol Kulübü kadrosunu önemli bir isimle daha güçlendirdi. Daha önce Mehmet Gürkan Öztürk, Seçgin Getbay, Hasan Küçcük, Halil İbrahim Sönmez, Serkan Yavuz, İsmet Benli, Sabrican Vural, Berkay Can Değirmencioğlu, Batuhan Er, Murat Yıldırım ve Burak Çalık gibi isimleri kadrosuna katan Kırmızı-Siyahlılar, Boluspor'dan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhsin Yıldırım'ı transfer etti.

Başkan Fatih Özcan'ın da katıldığı imza töreninde deneyimli futbolcu kendisini 2 yıllığına Çorum FK'lı yapan resmi imzayı attı.

MUHSİN YILDIRIM KİMDİR?

1994 Muş doğumlu olan Muhsin Yıldırım, profesyonel futbolculuk kariyerine İstanbul Maltepespor'da başlarken, daha sonra 1 sezon Hatay temsilcisi Payasspor'da oynadı. Payasspor'da gösterdiği performansın ardından İstanbulspor'a transfer olan Muhsin Yıldırım, Sarı-Siyahlı kulüpte 5 sezon forma giydi. Geçtiğimiz sezona Samsunspor'da başlayan deneyimli futbolcu, ara transfer döneminde bir diğer 1.Lig ekibi Boluspor ile anlaşırken, Samsunspor'da 6, Boluspor'da ise 11 maça çıktı.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu profesyonel futbolculuk kariyerinde toplam 163 maça çıkarken, 10 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. 32 sarı, 1 kırmızı gören Muhsin Yıldırım, toplam 10 bin 493 dakika sahada kaldı.

(Rıfat KARA)

