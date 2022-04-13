Muhsin 2 hafta yok, Sefa Akın belli değil
Çorum FK’nın 1461 Trabzon FK ile oynadığı maçta sakatlanıp oyundan çıkan ve MR’ları çekilen futbolculardan Muhsin Yıldırım ve Sefa Akın Başıbüyük’ün tedavileri devam ediyor.
Spor 13.04.2022, 22:19
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Edinilen bilgilere göre, Muhsin’in, sol alt adalesinde yırtık tespit edildi. Deneyimli futbolcu, İnegölspor ve Niğde Anadolu FK maçlarında forma giyemeyecek.
Sol ayak bileğine aldığı darbe ile sakatlanan Sefa Akın’ın ise, bileğinde ödüm bulunuyor. Deneyimli futbolcunun bileğindeki ödemin özel bir tedavi ile dağıtılmasına çalışılırken, İnegölspor maçında oynayıp oynayamayacağı henüz netlik kazanmış değil.
Yine, 1461 Trabzon maçında, sol el yüzük parmağı kırılan Halil İbrahim Sönmez’in ise oynamasında bir engel bulunmadığı kaydedildi.
(Hüseyin AŞKIN)
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