Muhammet Mahmut Sert’ten çifte Türkiye şampiyonluğu

İşitme Engelliler Spor Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve Badminton Federasyonu ile ortaklaşa düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası Ankara’da yapıldı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Muhammet Mahmut Sert, çifte şampiyonluk kazandı.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, yıldız erkekler kategorisinde mücadele eden Muhammet Mahmut Sert, tek erkekler kategorisinde tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Sert, çift erkekler kategorisinde de Çankırılı partneri Muharrem Tuna ile birlikte şampiyonluk ipini göğüsledi ve çifte Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Badminton il temsilcisi ve aynı zamanda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Barış Boyar, kendilerine verdikleri desteklerden dolayı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak ve yönetim kuruluna teşekkür ederken, çifte Türkiye şampiyonluğu kazanan Muhammet Mahmut Sert’i tebrik etti.

(Spor Servisi)

