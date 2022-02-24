Muhammet Ali Metoğlu, 1 yıl sonra Çorum FK’nın maçında
Çorum FK’nın da yer aldığı 2.Lig Kırmızı Grup’ta, 28.haftanın hakemleri açıklandı.
Spor 24.02.2022, 18:36
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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum FK’nın, Pazar günü, İstanbul deplasmanında, Sarıyer’le oynayacağı kritik maçı, Rize bölgesi hakemlerinden Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Yusuf Ziya Öniş Stadı’nda, saat 13.00’te başlayacak maçta Muhammet Ali Metoğlu’nun yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Egemen Savran ve Denizli bölgesinden Muratcan Ilgaz yapacak. Konya bölgesinden Mustafa Aydın da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.
Orta hakem Muhammet Ali Metoğlu, Çorum FK’nın geçtiğimiz sezonun 26.haftasında, sahasında (4 Mart 2021), Ergene Velimeşespor’u 3-0 yendiği maçı yönetmişti.
(Hüseyin AŞKIN)
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