Muhammed Rıdvan da artık yok

İç transfer görüşmeleri çerçevesinde Osman Bodur, Mert Ilıman, Batuhan Demirel, Muhammed Çoban, Nafican Yardımcı ve Semih Acar’ın sözleşmeleri uzatılırken, Muhammed Rıdvan Özdemir’in görüşmeye gelmediği öğrenildi.

Çorum Futbol Kulübü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Muhammed Rıdvan Özdemir’e bugüne kadar kulübe verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.

Biten sezon öncesinde Uşakspor’dan transfer edilen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Rıdvan Özdemir Çorum Futbol Kulübü formasıyla 26 resmi maça çıktı ve 3 gol attı. Özdemir, 8 de sarı kart görüp 2 kez cezalı duruma düştü.

Çorum Futbol Kulübü’nde, teknik direktör Bahri Kaya’nın raporu doğrultusunda, biten sezonun kadrosunda yer alan futbolculardan Reşat Şen, Deniz Çörtlen, Şaban Yılmaz Genişyürek, Burak Seres, Kerem Çağatay ve Nuri Can Zorlu ile yollar ayrılmıştı.

(Spor Servisi)