Muhammed Mahmut Sert, Türkiye ikincisi

Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi ve aynı zamanda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Muhammed Mahmut Sert, Mersin’de düzenlenen Liseli Gençler İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası’nda, iki ikincilik madalyası kazandı.

Aynı zamanda badminton il temsilcisi olan antrenör Barış Boyar’ın yaptığı açıklamaya göre, Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan, Liseli Gençler İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası, Mersin’de yapıldı. Şampiyonada, Çorum’u temsil eden Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammed Mahmut Sert, tek erkekler ve çift erkeklerde Türkiye ikincisi olarak, Çorum’a iki gümüş madalya kazandırdı.

Badminton il temsilcisi Barış Boyar, çifte Türkiye ikinciliği kazanan Muhammed Mahmut Sert’i tebrik ederken, bugüne kadar verdikleri desteklerinden dolayı, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Osmancık Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Salih Tuncay ve Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak’a teşekkür etti.

(Hüseyin AŞKIN)

