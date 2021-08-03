Muhammed Çoban Kahta’ya kiralandı

Çorum FK resmi instagram sayfasından yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuza Muhammed Çoban, 2021-2022 sezon sonuna kadar 3.Lig 1.Grup takımlarından Kahta 02 Spor Kulübü’ne kiralanmıştır” denildi.

Geçtiğimiz sezona Çorum FK’da başlayan Muhammed Çoban ara transfer döneminde Ispartaspor’a kiralanmıştı. Yarım sezonda Ispartaspor forması ile 2’si ilk 11 olmak üzere 14 maça çıkan genç futbolcu 365 dakikada sahada kalarak takımının şampiyonluğunda pay sahibi olmayı başarmıştı.

(Rıfat KARA)

