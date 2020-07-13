Muhammed Çoban'a tümör operasyonu

Çorum Futbol Kulübü ile sözleşmesini 5 yıl daha uzatan Muhammed Çoban Elit Park Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Daha önce yapılan muaynesinde parmağında tümör saptanan genç futbolcu geçirdiği operasyonla el işaret parmağından parça aldırdı. İyi huylu olduğu söylenen tümör için alınan parça patolojiye gönderilirken, kesin sonucun önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

(Spor Servisi)