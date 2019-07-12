Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99406
ALTIN
257.533
DOLAR
5.6748
STERLİN
7.1311
EURO
6.3877

Muhammed Bayır Giresunspor’da

Çorumspor’un eski futbolcularından Muhammed Bayır, 6 sezondur formasını giydiği TFF 1.Lig ekibi Osmanlıspor’dan ayrılarak bir başka 1.Lig ekibi Giresunspor’a transfer oldu.

Muhammed Bayır Giresunspor’da

Çorumspor’un eski futbolcularından Muhammed Bayır, 6 sezondur formasını giydiği TFF 1.Lig ekibi Osmanlıspor’dan ayrılarak bir başka 1.Lig ekibi Giresunspor’a transfer oldu.

12 Temmuz 2019 Cuma 00:02
Muhammed Bayır Giresunspor’da

Giresun temsilcisiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Çorumlu futbolcu, kendi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Formasını 6 senedir gururla taşıdığım Osmanlıspor camiasından ayrılmış bulunuyorum. Başarılarla dolu geçirdiğim futbol hayatımda önemli yeri olan Osmanlıspor camiasına, başkanı, taraftarı ve kulüp personeline, birlikte zaman geçirdiğimiz bütün Osmanlıspor ailesine teşekkür ederim.

Osmanlıspor’un, bundan sonraki futbol yaşantımda bendeki yeri her zaman ayrı olacak. Osmanlıspor’a bundan sonraki futbol tarihinde başarılar dilerim” dedi.

İlgili Haberler
Halk Koşusuna 25 atlet katıldı!
Halk Koşusuna 25 atlet katıldı!
Ayhan Gürbüz de gündemde
Ayhan Gürbüz de gündemde
Mümin’le yollar ayrıldı
Mümin’le yollar ayrıldı
Yeni Çorumspor’un rakipleri belli oldu
Yeni Çorumspor’un rakipleri belli oldu
Aşkın’lı paralimpik milliler Asya Şampiyonası için Ürdün yolcusu
Aşkın’lı paralimpik milliler Asya Şampiyonası için Ürdün yolcusu
“Şampiyon adayı çok”
“Şampiyon adayı çok”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim