Muhammed Bayır Giresunspor’da

Giresun temsilcisiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Çorumlu futbolcu, kendi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Formasını 6 senedir gururla taşıdığım Osmanlıspor camiasından ayrılmış bulunuyorum. Başarılarla dolu geçirdiğim futbol hayatımda önemli yeri olan Osmanlıspor camiasına, başkanı, taraftarı ve kulüp personeline, birlikte zaman geçirdiğimiz bütün Osmanlıspor ailesine teşekkür ederim.

Osmanlıspor’un, bundan sonraki futbol yaşantımda bendeki yeri her zaman ayrı olacak. Osmanlıspor’a bundan sonraki futbol tarihinde başarılar dilerim” dedi.