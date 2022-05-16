Mücahit Çelik de şampiyonlar şampiyonu

Antalya’da düzenlenen 24.Uluslararası U20 Şampiyonlar Güreş Turnuvası’nda, milli mayoyu giyen Çorumlu güreşçiler, üç madalya daha kazandılar.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Samet Yaldıran’ın, grekoromen stil 82 kiloda tüm rakiplerini yenerek, şampiyon olmasından sonra, Çorumlu güreşçilerden Mücahit Çelik altın, Efe Anıl Al gümüş, Tansel Can Örtücü ise bronz madalya kazandı.

Göynük Atatürk Spor Salonu’nda, 9 ülkeden 400 güreşçinin mücadele ettiği turnuvada, Ankara TEDAŞ’ın Çorumlu güreşçisi Mücahit Çelik, serbest stil 97 kiloda mücadele etti. Finalde, Gürcistanlı güreşçi Khutchua Luka’yı yenerek şampiyon olan Mücahit Çelik, altın madalya kazandı.

Ankara TEDAŞ’ın bir diğer Çorumlu güreşçisi Efen Anıl Al, serbest stil 125 kilonun finalinde, Türk güreşçi Adil Mısırcı’ya yenilerek ikinci oldu ve ülkemize gümüş madalya kazandırdı.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Tansel Can Örtücü, grekoromen 87 kilonun madalya müsabakasını kazanarak üçüncü oldu ve bronz madalya aldı.

Çorumlu güreşçiler, turnuvayı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamlamış oldular.

(Hüseyin AŞKIN)

