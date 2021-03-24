M.Sinan Spor Kulübü’nden “dezavantajlı grupların topluma kazandırma” çalıştayı  

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Gençlik Mimarsinan Spor Kulübü Derneği tarafından yürütülen “Bir Şansım Olsun” projesi kapsamında “Dezavantajlı grupları sosyal ve sportif faaliyetlere dahil edilmesinde yenilik geliştirme” konulu çalıştay gerçekleştirildi.

Önceki gün, Buhara Kültür Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Valilik Sosyal Etüt Proje Müdürü Seyfettin Zengin, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇASKF) Başkanı Sefer Kurtaran, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü Nadir Solak, Gençlik Mimarsinan Spor Kulübü Derneği Başkanı Hamit Gökgöz, Hitit Üniversitesi’nden öğretim üyeleri ve pandemi nedeniyle 50 ile sınırlı davetliler katıldı.

Sabah saatlerinde başlayan ve öğleyin sona eren çalıştayda bir konuşma yapan Gençlik Mimarsinan Spor Kulübü Derneği Başkanı Hamit Gökgöz, “Kulüp olarak çocuk ve gençlerimizin bedensel ve zihinsel gelişimlerini önemsiyoruz. Bu minvalde, yıllardır ilimizde futbol başta olmak üzere, birçok branşta çocuk ve gençlerimizin milli ve manevi değerlerimize saygılı, vatanına, milletine sorumluluk sahibi bireyler olmaları için spor ekseninde çalışmalar yapıyoruz.

Sporun, bedensel melekeleri geliştiren bir eylem olduğu kadar, birlikte çalışma, takım ruhu, arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesi ve özellikle dezavantajlı grupların toplum hayatına dahil edilmesinin de en önemli enstrümanlarından biri olduğunu biliyoruz.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen bu proje ile kulübümüzün altyapısı, insan kaynağı ve tecrübesi de artmaktadır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yönelik bu çalıştayda ele alınan konularla daha faydalı yaklaşımlar sergileyebileceğimize olan inancım tamdır.

Çalıştayımıza katılan kurum amirlerimize, hocalarımıza ve misafirlerimize, derneğim ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.

(Spor Servisi)

