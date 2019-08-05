Moralsiz antrenman!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap çalışmalarını Çorum'da sürdüren Kırmızı-Siyahlılar hafta sonunu 3 antrenman programı ile tamamladı. Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde gerçekleşen antrenmanlara Mikail Albayrak dışında tüm futbolcular katıldı. Cumartesi günü sabah 08.00'de gerçekleşen sabah antrenmanı ısınma hareketleri ve çabukluk-kuvvet çalışması şeklinde geçerken, saat 17.30'da gerçekleşen akşam antrenmanı ise düz koşu ve topla yapılan taktik çalışma ile tamamlandı.

Pazar günü tek antrenman yapan Kırmızı-Siyahlılarda Başkan Özcan'ın Çorumspor'a veda ettiği yazılı açıklama sonrası teknik heyet ve futbolcularda morallerin bozulduğu gözlendi. Moralsiz geçen antrenmanın ilk bölümünde gruplar halinde pas çalışması yapılırken, son bölümde ise yarı sahada taktik çalışma yaparak hafta sonu mesaisi sona erdi.

Kırmızı-Siyahlılarda bugün yapılacak antrenmanlarla hazırlıklar kaldığı yerden devam edecek.

TOKAT MAÇI İPTAL

Yeni Çorumspor ile Tokatspor arasında bugün Çorum’da oynanması planlanan hazırlık maçı iptal edildi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap çalışmalarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanlarla sürdüren Kırmızı-Siyahlılarda Tokatspor ile oynanacak özel maç programdan çıkarıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, 5 Ağustos (bugün) Çorum’da 3.Lig takımı Tokatspor ile oynanacak özel karşılaşma bazı nedenlerden dolayı iptal edilmiştir “ denildi.

(Rıfat KARA)